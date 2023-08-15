В Челябинской области заканчивают трехлетний ремонт 17-километровой дороги

Мордвиновка и ремонтируемая дорога. Фото: миндортранс Челябинской области

Осенью 2023 года планируют завершить ремонт дороги Рождественка-Мордвиновка в Увельском районе.

— Общая протяженность участка 17,4 километра. Капитальный ремонт по трехлетнему контракту выполняет ООО «ДорстройГрупп», — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В 2021 оду обновили 3,5 километра дороги, в 2022 — еще 7,5 километра. Оставшийся отрезок чинят сейчас.

Проезд между двумя селами в шутку именуют «дорогой к храму» из-за главной достопримечательности Мордвиновки – храма Архангела Михаила. Верующие в последнее время заняты развитием религиозного центра. Даже старшеклассников сельской школы в Мордвиновке решили обучить ремеслу звонарей. Бить в колокола вместе с детьми учился у приглашённое специалиста и глава поселения Василий Агеев.

Напомним, в Челябинской области в 2023 году рассчитывают отремонтировать более 700 километров дорог.

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