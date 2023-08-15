В Челябинской области ловят мотоциклистов, нарушающих закон о тишине

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области продолжается операция «Мотоциклист». За сутки полицейские выявили 55 нарушений, связанных с двухколесными транспортными средствами. Об сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Инспекторы ГИБДД установили 11 мотоциклов с внесенными изменениями в конструкцию, шестерым водителям выдано предписание вернуть их в исходный вид, а у пятерых транспортные средства были изъяты, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ближайшие дни операция продолжится. Помимо проверок на дорогах будут проведены профилактические беседы с владельцами мотоциклов.

Кроме того, полицейские посетят автомастерские и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию транспортных средств. В случае выявления нарушений владельцам бизнеса грозит административная ответственность с последующим рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации.

Будут проведены профилактические беседы и с учениками автошкол. Полицейские также встретятся с руководителями общественных организаций и лидерами мотоклубов, чтобы обсудить вопросы профилактики правонарушений среди участников дорожного движения.

Массовые проверки направлены на предотвращение ДТП с участием мотоциклов и создание комфортной среды для южноуральцев. Любителям езды с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на территории специализированного комплекса «Трасса74», не нарушая «закон о тишине».

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