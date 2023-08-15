Ватерполистки «Динамо-Уралочки» сыграли показательный матч на открытии Дворца водных видов спорта в Первоуральске

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» сыграли матч в обновленном Дворце водных видов спорта в Первоуральске, в рамках торжественного открытия также было подписано соглашение о сотрудничестве на уровне муниципалитета и федераций водного поло. Фото: пресс-службу администрации Свердловской области

Сегодня, 15 августа в Первоуральске после капитальной реконструкции торжественно открыли Дворец Водных видов спорта. Кроме того, здесь возвели новый корпус пристроем, что значительно расширило площади для занятий спортом. Сейчас в новом дворце уже работают четыре бассейна – два детских, в том числе, для детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, основной и для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

На открытии дворца губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что многие жители Первоуральска долго ждали открытия этого масштабного спортивного комплекса, и это позволит и тренироваться, и вести здоровый образ жизни всем горожанам и гостям города.

Безусловно новый дворец даст импульс развитию водных видов спорта в Первоуральске и в целом в Свердловской области.

— Я верю, что открытие этого уникального объекта даст новый толчок развитию водных видов спорта. Уверен, большинство первоуральцев высоко оценят вклад Федерации плавания, администрации города, правительства Свердловской области в это грандиозное сооружение, — отметил Евгений Куйвашев.

На открытии Дворца показательный матч сыграли многократные победители, и призеры первенств России, Всероссийских спартакиад учащихся и молодежи – юниорская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» из спортивной школы олимпийского резерва Златоуста.

— Бассейн прекрасный, современный, очень крутой. Здесь приятно играть и тренироваться, и мы с удовольствием приняли бы участие в турнирах, которые в дальнейшем будут проходить здесь в Первоуральске, — поделилась впечатлениями посте матча игрок «Динамо-Уралочки» Виктория Макоедова.

Отметим, что в присутствии губернатора Евгения Куйвашева было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа Первоуральск, федерацией водного поло Челябинской области и региональной федерацией этого вида спорта в Свердловской области.

Соглашение со стороны нашего региона подписал исполнительный директор южноуральской федерации водного поло Святослав Накоряков.

— «Динамо-Уралочка» - это клуб с большими традициями, где воспитывалось и воспитываются целые поколения ватерполисток, в том числе, и тех, кто защищает честь нашей страны на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. «Уралочки» не рас становились победителями и призерами чемпионатов СССР и России, и в прошлом году выиграли золотые медали национального чемпионата Суперлиги. Мы всегда готовы делиться опытом, знаниями, навыком. Такие проекты по развитию водного поло есть и в Челябинске и других городах Южного Урала. Мы с удовольствием поможем нашим соседям из Свердловской области в развитии водного поло. И на юношеском, юниорском и на взрослом уровнях. Сегодня в Первоуральске открыли великолепный Дворец, комплекс для развития водных видом спорта, где могут заниматься люди всех возрастов. И водное поло, безусловно станет одним из составляющих этого развития, — отметил Святослав Накоряков. — Здесь в соревновательном и тренировочном процессах по водному поло или плаванию могут быть задействованы одновременно две большие чаши. Главное, что процесс формирования групп и команд уже запущен. Это только будет способствовать развитию водного поло у нас в Уральском федеральном округе. Тем более, что и сами спортсмены, и тренеры и представители властей хотят развивать этот вид спорта у себя в Первоуральске. Этот город вполне может стать яркой точкой роста водного поло в Свердловской области.

Сейчас в новом Дворце начнется набор в группы по водным видам спорта, в том числе, и в водное поло (мальчики, девочки, юноши, девушки). После формирования групп к тренировочному процессу подключится и федерация водного поло Челябинской области и клуб «Динамо-Уралочка». В дальнейшем, при необходимости, помощь будет оказываться и в проведении соревновательного процесса.

Добавим, что дополнительно во Дворце водных видов спорта предусмотрено проведение уроков физкультуры для общеобразовательных учреждений и выполнение нормативов комплекса ГТО. Вместимость Дворца — 1536 зрительских мест

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