Сотрудники ФСБ задержали экс-директора структуры мэрии Челябинска

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске по делу о превышении должностных полномочий задержан бывший директор МБУ «Геоцентр» Александр Степанов. К нему пришли с обысками сотрудники ФСБ. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, уголовное дело связано с закупкой строительных материалов. Следствие полагает, что их приобрели по завышенной цене.

МБУ «Геоцентр» занималось озеленением и благоустройством территорий. В июне 2021 года сотрудники этой структуры срубили даурскую лиственницу, которой было больше 100 лет. Из-за этого случился скандал. Директора «Геоцентра» Константина Антропова уволили, а на его место поставили Александра Степанова. В настоящий момент бюджетное учреждение ликвидировано.

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