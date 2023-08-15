Челябинским перевозчикам выписали штрафы на 643 тысячи рублей

В некоторых автобусах во время проверок не работал кондиционер Фото: Иван ВИСЛОВ

Автобусные перевозчики Челябинской агломерации за июль получили штрафы на сумму более 643 тысячи рублей. Основным нарушениями стали неработающие кондиционеры и отсутствие информации о тарифах и стоимости проезда. Итоги проверок подвели в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— В июле проверено 337 автобусов. Сумма штрафов составила более 643 тысячи рублей, — уточнили в организации.

Помимо прочего, в некоторых автобусах не работали терминалы безналичной оплаты. Также маршрутчики допускали нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта.

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