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НовостиОбщество15 августа 2023 15:50

В Челябинске временно ограничат движение на Свердловском тракте

На Свердловском тракте в Челябинске ограничат движение до 23 августа
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ограничат движение автомобилей на Свердловском тракте. Причина – работы по прокладке кабельной линии. Об этом предупредили в городской администрации.

— С 16 по 23 августа проезд транспорта будет ограничен напротив дома №7 по Свердловскому тракту по крайней правой полосе в направлении к улице Черкасской, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Также движение транспорта будет ограничено на Свердловском проспекте в районе домов № 39 и 41. А на пересечении с улицей Работниц и вовсе будет закрыт проезд.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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