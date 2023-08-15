Алексей Текслер оценил восстановление южноуральцами Волновахского района ДНР

Алексей Текслер побывал на объектах, которые восстанавливают южноуральцы в ДНР. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в подшефном нашему региону Волновахском районе. Благодаря усилиям южноуральцев жилые дома, детский сад, храм и дороги, пострадавшие после обстрелов ВСУ, теперь получили вторую жизнь.

Так, в поселке Донском южноуральские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом — сейчас там идет восстановление кровли. Трехэтажный жилой дом на месте двух разрушенных возвели в самой Волновахе.

Губернатор также оценил и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, силами южноуральских строителей обновлен местный детский сад — отремонтированы стены и окна, закуплена мебель, во дворе появились малые архитектурные формы. Отдельный предмет для гордости — восстановление местной стоматологии и полностью разрушенного Свято-Преображенского храма — после наружной и внутренней отделки, здание готово распахнуть свои двери.

Алексей Теслер высоко оценил усилия региона по возвращению Волновахи к мирной жизни.

— Мы не только реконструируем объекты, мы их наполняем оборудованием, всем необходимым для того, чтобы социальные объекты полноценно работали: и дороги, и социальные объекты, и храм, и жилье, подчеркнул глава региона. — Все делаем для того, чтобы мирная жизнь Волновахи наладилась.

После инспекционного объезда губернатор Алексей Текслер встретился с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым.