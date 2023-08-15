Включили рубильник, не проверив помещение: в Сатке после удара током погиб рабочий

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Сатке Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле. Один из рабочих не проверил цех и включил рубильник подачи тока. При этом он не заметил запрещающего плаката.

В помещении находился его коллега. Он в этот момент осматривал оборудование мостового крана и дотронулся до элементов, находящихся под напряжением. Мужчина погиб от удара электрическим током.

Расследование уголовного дела ведется по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Виновнику может грозить до трех лет лишения свободы.

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