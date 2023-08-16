Выступит группа «Корни», будет много собак: в Коркино отпразднуют День шахтера с музыкой и салютом

Алексей Кабанов, Александр Бердников и Дмитрий Пакулевич из группы "Корни" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коркино на День города и День шахтера (праздники отмечают одновременно) приедет группа «Корни». Самые молодые горожане могут ее не знать, а те, кто чуть постарше, помнят по популярному в 2002 году телепроекту «Фабрика звезд».

Торжества в Коркино будут проходить 26 и 27 августа.

26 августа в коркинском парке имени Федько проведут всероссийскую выставку собак всех пород, на площади Ленина откроют ярмарку плодов, ягод и изделий народных мастеров.

«Корни» поздравят коркинцев вечером, а после их концерта начнется фейерверк.

На центральной площади в поселке Роза 26 августа состоится выставка голубей. А 27 августа там устроят концерт и огненное шоу.

В местах проведения всех массовых мероприятий станут дежурить полицейские с собаками. Площадь Ленина на время концерта приглашенных артистов и салюта собираются огородить. Внутрь людей будут пропускать только через рамку металлоискателя.

— Вход на площадь со спиртным, на велосипедах и самокатах категорически запретят, как и запуск беспилотных летательных аппаратов, — предупредили в администрации Коркинского округа. — Всем сетевым и пивным магазинам будут направлены письма с рекомендацией ограничить в праздничный день торговлю алкогольными напитками.

Напомним, 26 августа День города будут отмечать также в Копейске. Там выступит Пелагея и тоже не обойдется без фейерверка.

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