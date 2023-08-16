В Челябинске на ремонт дороги возле железнодорожного вокзала готовы потратить 66 млн рублей

И тротуары, и дорога в ямах и трещинах, говорят в КДХ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске за два месяца планируют отремонтировать почти 30 тысяч квадратных метров дороги, парковки и тротуары возле железнодорожного вокзала. Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил конкурс на поиск подрядчика – на это город готов потратить 66 264 017,13 рублей.

Фото: техническая документация

Судя по конкурсной документации отремонтировать планируют территорию у обоих вокзалов, вокруг «Синегорья» и часть прилегающей дороги. Работы нужно выполнить до 15 октября 2023 года. Подрядчику нужно срезать поверхностный слой асфальта на проезжей части, парковках и тротуарах, уложить новый, заменить бордюры и нанести разметку. Сейчас на территории повсюду колеи, трещины, ямы, а покрытие выкрасилось и шелушиться. Заявки участников тендера принимаются до 23 августа.

На вокзале также готовится к ремонту скульптура «Сказ об Урале».

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