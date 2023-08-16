Пугали, что отберут дом: в Челябинске сотрудница вуза тайно отдала мошенникам 7,8 млн рублей

Челябинку подкупили сложные слова, которыми пользовались мошенники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Челябинска лишилась 7,8 млн рублей из-за мошенников. Аферисты неделю тянули из нее деньги, убеждая никому не рассказывать о происходящем.

75-летней сотруднице вуза звонили то «работники правоохранительных органов», то «представители банка». Обманщики убеждали, что кто-то хочет похитить сбережения женщины.

Чтобы спасти деньги, челябинка должна была перевести их на указанные аферистами счета. При этом преступники не уставали напоминать женщине, чтобы она никому не говорила, зачем и кому посылает деньги. Тайну велели не раскрывать ни сотрудникам банка, ни даже родственникам.

Челябинка общалась с мошенниками неделю. Неуемные аферисты успели переключиться с угроз сбережениям на рассказы о черных риелторах, которые якобы тянут загребущие руки к дому работницы вуза. В конце концов перепуганная женщина не удержалась и пожаловалась племяннице, что у нее хотят отобрать жилье. Племянница сразу поняла, что никаких черных риелторов нет, а тетя попала в сети мошенников.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, после обращения пострадавшей возбудили уголовное дело. Аферистов ищут.

— Женщина пояснила полицейским, что за все время общения у нее не возникло ни тени сомнений в правдивости получаемой информации, так как в своей речи звонившие оперировали специальной терминологией, — рассказали в областном полицейском главке.

Напомним, ранее мошенники оставили без квартиры 68-летнюю пенсионерку из Челябинска.

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