Расходятся как горячие пирожки: готовые квартиры в Челябинске продаются быстрее, чем в других регионах

Эксперты уверены: дело в спросе и ценах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики Домклик изучили, сколько в среднем продаются квартиры на вторичном рынке разной комнатности в крупнейших регионах страны. Выяснилось, что в Челябинской области самый низкий срок экспозиции (это время от размещения экспозиции до продажи через Сбер) – 44 дня.

Быстрее всего на Южном Урале расходятся однокомнатные квартиры – за 35 дней. Меньше сроки только в Ростовской области – там за 28 дней. Дольше всего продаются однушки в Санкт-Петербурге – за 72 дня.

По скорости продажи двушек и трешек мы тоже лидируем – 42 и 57 дней соответственно.

В Домклике объяснили: готовое жилье в Челябинской области более востребовано – доля вторички выше. А востребовано оно из-за цены на новостройки. Челябинск уже в который раз становится лидером по росту цен на квартиры среди российских мегаполисов. Только за июль цена «квадрата» в новостройках выросла на 3,7% по данным «Авито», средняя стоимость квартиры – 4,2 млн рублей. На вторичном рынке - до 3,65 млн рублей (плюс 32,7% за год).

«Комсомолка» спросила у эксперта – что же будет с ценами дальше? Ответ – в нашем материале.

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