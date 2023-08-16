Снова будут взрывать: в Челябинской области 17 августа перекроют трассу М-5

Машины остановят в 9:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ашинском районе в четверг 17 августа остановят движение по трассе М-5. Закроют участок с 1565 по 1576 километр трассы. Ограничения будут действовать с 9:00 до 14:00.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», дорогу перекроют ради нового этапа буровзрывных работ. Породу разбивают при реконструкции трассы. Для безопасного проведения работ М-5 планируют перекрывать каждый четверг до 1 октября.

На легковом автомобиле перекрытый участок дороги получится объехать через Ашу, Миньяр и Сим. У грузовиков и автобусов такой возможности нет, их водителям придется просто остановиться и ждать, когда возобновится движение.

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