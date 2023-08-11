Алексей Текслер вручил награды спортсменам и тренерам Челябинской области

Среди награжденных - олимпийская чемпионка Татьяна Минина. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер наградил жителей области за выдающиеся заслуги в спортивной сфере. В преддверии Дня физкультурника глава региона отметил 52 тренеров и спортсменов ведомственными и региональными наградами.

Алексей Текслер подчеркнул, что в Челябинской области большое внимание уделяется развитию спорта: строятся новые спортивные объекты, работает программа «Земский тренер» и проводятся крупные спортивные мероприятия различных уровней.

— В регионе системно занимаются физкультурой и спортом более 1 млн 600 тысяч человек — почти половина всех южноуральцев, — отметил Алексей Текслер. — Очень многие жители любят заниматься спортом, болеют за наших ребят на соревнованиях. В целом современная тенденция, мы видим это, и меня это очень радует, — спорт и физкультура становятся все более популярны, причем не только среди молодежи, наше серебряное поколение ветеранов очень любит заниматься спортом . Это по-настоящему здорово, и наша задача увеличивать возможности для массовых занятий физкультурой и спортом.

Также Алексей Текслер вручил премии призерам чемпионата мира: боксеру Эдмонду Худояну и его тренеру Радику Сайфулину, тхэквондистке Татьяне Мининой и ее тренерам Александру Энсу и Анне Селютиной.