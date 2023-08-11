В школах Челябинской области отработают действия при чрезвычайных ситуациях

Алексей Текслер провел антитеррористическую комиссию перед 1 сентября. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Глава региона обратил внимание, что в ближайший месяц ожидается ряд важных социально значимых общественно-политических событий.

— В первую очередь, начало нового учебного года — это безопасность и антитеррористическая защищенность, — сказал Алексей Текслер. — Плюс начинается большой электоральный цикл: выборы Президента, в сентябре этого и следующего года единый день голосования в области, День города. Каждое из таких событий требуют от нас координации в части обеспечения правопорядка.

Для обеспечения безопасности в школах продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения, «тревожные» кнопки, предусмотрено и обеспечение школ физической охраной. Запланированы профилактические мероприятия с учащимися и инструктажи для преподавателей.

Кроме того, Алексей Текслер поручил главам всех муниципальных образований до 1 сентября провести тренировочные мероприятия в учреждениях образования и отработать действия при чрезвычайных ситуациях. Губернатор добавил, что актуальной темой остается также безопасность на объектах транспорта и военных комиссариатов.