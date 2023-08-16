В Увельском районе откроют дорогу Рождественка-Мордвиновка после трехлетнего ремонта

На Южном Урале отремонтируют 700 км дорог. Фото: минстрой Челябинской области.

В Увельском районе в этом году завершат ремонт дороги Рождественка-Мордвиновка. Поручение в 2021 году дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также взял работы на личный контроль, приехав в район с инспекцией. Объект стал частью проекта «Дорожный рывок» и ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность ремонтируемого участка — 17 километров, и уже осенью два поселения в Увельском районе свяжет хорошая дорога. Для жителей важно, что новая дорога ведет к храму Архангела Михаила, который сейчас возрождают.

Всего в Челябинской области по проекту «Дорожный рывок» в этом сезоне отремонтируют 710 километров дорог. Работы проходят на 47 участках региональных трасс. По решению губернатора Алексея Текслера на работы дополнительные средства направлены семи муниципалитетам.

— Здесь самое главное — качество. Дороги — это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города, — отметил глава региона.