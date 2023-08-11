Алексей Текслер обсудил с омбудсменом Евгенией Майоровой соблюдение прав детей Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер обсудил с уполномоченным по правам ребенка в регионе Евгенией Майоровой вопросы соблюдения прав детей Челябинской области. За прошлый год к уполномоченному обратилось более 4 тысяч граждан, в том числе 115 детей. Более миллиона рублей было привлечено для подготовки к школе детей, прибывающих с территорий ЛНР и ДНР.

Также в рамках поручений губернатора была оказана поддержка родителям детей с инвалидностью, в том числе с аутизмом. «Звездный дождь» стал ресурсным центром, а в Магнитогорске открыли ресурсный класс в обычной школе, где могут обучаться дети с синдромом Дауна.

В рамках федеральной программы «Подростки России» разработана региональная «Подростки Челябинской области». По ней запланировано открытие подростковых пространств; создана «Социальная театральная студия для не трудных подростков» и реализуется проект «Чужих.Net», итогом которого стали два короткометражных фильма.

— У нас на самом деле замечательная молодежь, видим, какие проекты дети реализуют по своей инициативе: патриотические, культурные, спортивные мероприятия, — отметил Алексей Текслер. — Мне нравится то, что вы подчеркиваете, что все дети не трудные, просто к ним нужно найти правильный подход.