Без алкоголя и криков «горько!»: свадьбу в русских народных традициях сыграли под Челябинском

Фото: «Семейное поселение»

Церемонию в соответствии со старинными русскими традициями провели в епархиальном палаточном лагере «Наследник» в селе Булзи под Челябинском. Брачному пиру предшествовало венчание в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Молодожены — Юрий и Анастасия — были одеты в традиционные русские костюмы, а сопровождал свадьбу хор, исполнявший особые обрядовые песни.

Никакого алкоголя и сопутствующих возгласов «горько!» на свадьбе не было — традиционному ритуалу это не соответствует. Но даже несмотря на это, событие вышло веселым и радостным.

— Удивительно красивые молодые люди. Насте недавно исполнилось 18, а Юре немного больше — всего 19 лет. Он учится на истфаке, служит пономарем в храме им. Сергия Радонежского и планирует стать священником. Впереди у них много испытаний, но я уверен, что они их достойно пройдут, — рассказал Hornews.com один из гостей, Александр Ожогов.

Гостями церемонии стали участники «Семейного поселения», основанного известным челябинским священником, протоиереем Ярославом Ивановым. Проект ранее выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив — на его средства для новобрачных и гостей были пошиты народные костюмы.

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