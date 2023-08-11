В Челябинске улица Бейвеля стала шестиполосной

Реконструкции улицы Бейвеля жители новых микрорайонов ждали несколько лет. Фото: миндортранс Челябинской области.

На год раньше срока открыли движение по новой дороге на улице Бейвеля в Челябинске. Ремонт объекта в микрорайоне «Парковый» выполнили по проекту «Дорожный рывок».

Напомним, проспект начали строить в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Проектом предусмотрено устройство на улице Бейвеля 6-ти полосной проезжей части с разделительной полосой до 10 метров, прокладка тротуаров и велодорожек, монтаж наружного освещения и ливневой канализации, а также установка 11-ти остановочных комплексов.

Окончание работ было запланировано на октябрь 2024 года. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера рабочее движение запустили на год раньше срока. Глава региона лично несколько раз инспектировал ход строительства дороги, которая соединяет северо-запад города и микрорайон «Парковый».

— В свое время понастроили домов, к сожалению, проблемы в «Парковом» известны: это улицы и тротуары. Мы сделаем настоящий полноценный проспект в лучших традициях Челябинска: широкий и удобный, — акцентировал внимание Алексей Текслер.