С кем рожать? В Челябинской области акушеры попали в список самых дефицитных специалистов

Незанятых акушеров и педиатров меньше, чем открытых для них вакансий

В Челябинской области недостает рабочих и медиков. Об этом заявили в региональной Контрольно-счетной палате. Там проанализировали соотношение открытых вакансий и обладателей подходящих профессий, стоящих на учете в службе занятости.

Выяснилось, что самая востребованная профессия на Южном Урале в августе — арматурщик. На каждого такого специалиста в поисках работы приходится по 186 открытых вакансий.

Недостает также слесарей-электромонтажников, слесарей по ремонту оборудования, слесарей по сборке металлоконструкций и операторов линий на пищевом производстве.

Среди профессий, не связанных с производством, больше всего спрос на медиков. Самые дефицитные специалисты — педиатры, на каждого безработного врача приходится по 85 незанятых мест. Недостает также терапевтов (55 вакансий на каждого безработного) и акушеров (27 вакансий на соискателя).

Статистика КСП не учитывает профессионалов, которые не получили официальный статус безработного и пытаются трудоустроиться самостоятельно. Но и по неофициальным данным спрос на врачей в Челябинской области превышает предложение.

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