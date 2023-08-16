Сотрудники семейного МФЦ Челябинской области провели консультации в Чебаркуле

Челябинская область стала пилотной по открытию семейных МФЦ. Фото: региональный Минсоц.

Мобильная служба семейного МФЦ в Челябинской области начала оказывать помощь в новом формате. Выездная бригада провела в Чебаркуле лекции и интерактивные групповые занятия на тему Дня знаний. Также для семей организовали индивидуальные консультации психологов и юриста.

Специалисты помогают в том числе участникам специальной военной операции и их семьям.

Семейные многофункциональные центры в Челябинской области были открыты в прошлом году как пилотный проект Минтруда, социальной защиты и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По принципу «одного окна» семья может получить весь спектр услуг.

Проект поддержал губернатор Алексей Текслер.

— Несмотря на все сложности, мы не свернули ни одну социальную программу, — подчеркнул глава региона. — Более того, мы увеличиваем количество мер социальной поддержки и их объем. Абсолютной, непререкаемой ценностью для нас была, есть и будет защита материнства, детства, поддержка института семьи.

Всего с начала года мобильная группа выезжала 22 раза в разные территории области.