Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и накопительным счетам

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Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и накопительным счетам.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 9,47% – 11,95% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

- по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 8,5% годовых;

- по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 11,5%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* 11,5% – ставка в рамках акции «Клиент NTP» (NTP - new to product), в которой может участвовать новый клиент, у которого отсутствуют открытые или закрытые в Банке Уралсиб срочные вклады и накопительные счета в любой валюте на дату открытия счета. Для таких клиентов максимальная сумма счета для начисления указанных процентов 1 500 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке. В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка. Подробнее об акции.

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