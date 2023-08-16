Пироги и народные игры: как в Челябинске отметят Яблочный Спас

Яблочный Спас — один из трех августовских традиционных праздников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые в Челябинске пройдет фестиваль традиционной культуры «Яблочный Спас». Он состоится в эту пятницу, 18 августа, в сквере «Семейный» в Ленинском районе. Гостей ждут концертная программа творческих коллективов и исполнителей Челябинской области, а также праздничные народные игры от коллектива «Оберег» и фольклорного ансамбля «Ярмарка». При этом горожан будут не только развлекать, но и кормить.

— Выпечка с яблоками станет настоящим украшением праздника и порадует всех гостей фестиваля. На территории фестиваля пройдёт конкурс-дегустация вкуснейших традиционных рецептов мучных кулинарных изделий. Яблочные ароматы никого не оставят равнодушным, — обещают организаторы.

Также на фестивале будут мастер-классы от умельцев и ремесленников — они познакомят гостей с традиционными технологиями народных художественных промыслов.

Начало мероприятия в 16:00.

Яблочный Спас — часть цикла народно-религиозных праздников, известного как «Три августовских Спаса». В течение последнего месяца лета, период сбора урожая, проходят поочередно Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. По традиции, в эти дни люди приносят в храмы плоды нового урожая.

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