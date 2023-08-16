В Ленинском районе Челябинска проведут обработку от клещей. Список адресов

Обработка затронет одиннадцать территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Челябинска в пятницу, 18 августа, проведут обработку от клещей. Дезинсекторы будут работать на дворовых территориях, пляжах и в скверах. Об этом сообщили в городской администрации.

— Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Даты проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий, — уточнили в мэрии.

Акарицидная обработка не даст полной защиты от укуса клещей. Самыми эффективными способами являются использование репеллентов и вакцинация. Публикуем список адресов, где будут работать дезинсекторы:

— Пляж ул. Василевского, д. 4, ул. Магнитная, д. 5;

— Пляж пос. Береговой, ул. Ямпольская, д. 1;

— Сквер «Защитников отечества» у ДК «Станкомаш» пер. Руставели, ул. Коммунаров;

— Сквер «Смолинский»: ул. 3-й пер. Целинный вдоль д. 3Б, 1В;

— Озелененная территория Копейского шоссе до п. Мясокомбинат ЗТО;

— Береговая зона оз. Смолино от ЖК «Никс» вдоль ул. Новороссийская до кафе «Золотое руно»;

— Береговая зона оз. Смолино вдоль ул. Новороссийской, д. 77А-79;

— Сквер «Семейный» ул. Южный бульвар;

— Озелененная территория ул. Новороссийская, д. 65-71;

— Озелененная территория ул. 5-я Электровозная, д. 1А-3А;

— Озелененная территория ул. 1-я Трубосварочная, д.2.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Челябинской области от укусов клещей пострадали более 11 тысяч человек. Среди них – 2,8 тысяч детей.

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