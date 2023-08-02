Южноуральские рыбоводы назвали обмеление озер форс-мажором

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Обмеление озёр вследствие жары в Челябинской области достигло таких масштабов, что рыбоводы хотят добиться признания форс-мажора, пишет телеграм-канал «Челябушка».Причина засухи, по словам рыбоводов, в глобальном потеплении. За полвека температура воздуха в регионе поднялась аж на четыре градуса.

Изменения грозят проблемами с разведением рыбы, а значит, и её дефицитом в магазинах. Не паникуют разве что владельцы форелевых ферм (за полгода их у нас открылось две) — этот вид теплолюбивый.

— И если уменьшение воды легко зафиксировать через спутники, то получить официальное заключение с научной экспертизой сложнее. Но областная отраслевая ассоциация намерена стучать во все двери, — добавляют авторы телеграм-канала. — Посмотрим, что ответят торгово-промышленная палата и институт океанографии.