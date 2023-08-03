Школьников Челябинска отправят на экскурсии в промышленные предприятия

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Готовим кадры смолоду. Челябинское Минобрнауки анонсирует интересное на новый учебный сезон: школьников запустят на экскурсии с «Билетом в будущее» к промышленникам. Конечно же, с целью профориентации.

— Может, рано, но дети узнают про профессии машиностроителей, операторов станков ЧПУ, агрономов и инженеров на 60 предприятиях, включая ЧТПЗ, ЧКПЗ, «Конар», ЧМК, «Маяк», в компаниях нефтегазового сектора, агропрома и легпрома, — комментирует новость телеграм-канал «Челябушка».

Параллельно об аналогичном, собственном проекте заявили на «Полёте» — с сентября он примет практикантов из известного 31-го лицея Челябинска, чтобы выявить таланты и ознакомить их с кейсами.

— Полагаем, на то, что кроме ссузов в деле профориентации внимание теперь обращают и на ступень ниже, повлиял нынешний кадровый голод. Вакансий по перечисленным категориям предостаточно, платят за такую работу выше среднего, однако наблюдается явный дефицит резюме, — добавляют авторы паблика. — Как вариант — присмотреть кого-нибудь ещё на школьной скамье.