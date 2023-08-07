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НовостиОбщество7 августа 2023 8:30

Общественность высоко оценила организацию в Челябинске чемпионата по легкой атлетике

На соревнование приехали 785 участников из 69 областей, 70 журналистов, 150 судей
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Телеграм-канал о жизни региона «Челябушка» констатирует: с удовлетворением ставим галочку. Челябинск снова преуспел в организации статусного спортивного события — достойно принял чемпионат страны по легкой атлетике.

Состязания подобного уровня состоялись у нас впервые. 785 участников из 69 областей, 70 журналистов, 150 судей — внушительное число гостей, и они должны быть довольны.

— Ради этого, правда, пришлось потрудиться. В частности, обновить стадион, сменить старые скамейки на удобные кресла, протянуть подсветку для прямой трансляции, — пишут авторы паблика. — Решение о модернизации исходило от Федерации легкой атлетики России и, кажется, там не прогадали, доверив Челябинску первенство — трибуны посетили 20 тысяч зрителей.