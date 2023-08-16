Апелляционный суд отменил решение о ликвидации КСП Миасса

Решение о ликвидации КСП признали неправомерным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение о ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса. Ведомство продолжит отвечать за финансовый контроль муниципалитета.

Депутаты горсобрания Миасса хотели передать на региональный уровень полномочия местной КСП. Однако такое не понравилось общественникам, поскольку решение принималось без проведения публичных слушаний. Председатель миасского отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова оспаривала передачу полномочий через суд. Но инстанции региона вставали на сторону депутатов. В итоге дело дошло до второго апелляционного суда Санкт-Петербурга.

Напомним, решение о ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса было принято осенью прошлого года. В горсобрании пришли к выводу, что передача полномочий повысит уровень внешнего финансового контроля.

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