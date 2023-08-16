В челябинские детсады завезли поддельное сливочное масло

Поставщику предписали изъять и уничтожить масло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поддельное сливочное масло нашли в четырех детских садах Челябинска. Нарушения вскрылись в ходе проверки, которую проводили специалисты Россельхознадзора.

В детские сады поступило масло от нижегородской фирмы «Деревенька». При этом сырье для нее предоставила чеченская компания «Агрофирма». В документах указано, что из 20 тонн сырого молока произвели 20 тонн масла. Однако технологически сделать такое невозможно. Специалисты Россельхознадзора отправили масло на лабораторное исследование.

— Пробы продукции не соответствуют по жирно-кислотному составу: были обнаружены жиры на растительной основе, что в норме не допускаются. Указанное говорит о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Закупку осуществляло предприятие из Троицкого района. Ему предписали изъять продукцию из детских садов, а остатки масла уничтожить.

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