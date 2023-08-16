Над головой свисают ободранные лоскуты: олень Байкит в челябинском зоопарке начал счесывать рога

Олень Байкит. Фото: челябинский зоопарк
В челябинском зоопарке у северного оленя Байкита начался брачный период. Из-за этого он счесывает мягкую оболочку с рогов, чтобы выглядеть мужественнее и привлечь внимание самок. Избавиться от лишнего помогают бревна и специальные щетки-чесалки в вольере.
С рогов оленя уже свисают лоскуты, а между ними видна кость с красноватым оттенком. Но беспокоится не стоит. В период гона затвердевшие рога перестают быть чувствительными. Животное испытывает легкий зуд и всеми способами избавляется от мягкой оболочки.
— Во время гона каждому уважающему себя оленю нужно выглядеть сурово и устрашающе, пушистые рожки этому совершенно не способствуют, а вот гладкие окостенелые рога, напротив, придают самцам авторитета, — рассказали в челябинском зоопарке.
Олень должен сбросить рога в ноябре — декабре. Именно в эти месяцы заканчивается брачный период. Затем рога снова отрастут, и цикл повторится в следующем году.
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