В Челябинске готовятся отремонтировать путепровод над железнодорожным мостом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске ремонт путепровода над железнодорожным вокзалом собираются начать в следующем году. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», работы анонсировал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

— Надеюсь, в следующем году получим проектную документацию. Планируем со второй половины 2024 года начать работы, — отметил Алексей Нечаев в эфире программы «Большая редакция».

Региональному Миндотрансу предстоит разработать конкурсную документацию, чтобы провести аукцион и выбрать подрядчика. Новый проект будет подразумевать масштабное обновление путепровода.

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