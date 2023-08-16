«Может передвигаться на автомобиле»: в Магнитогорске пропала 15-летняя школьница

Фото: ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске пропала 15-летняя Полина Сычная. Поиски школьницы ведутся с 13 августа. В последний раз ее видели возле дома №30 по улице Индустриальной. Поисками подростка занимаются волонтеры и полиция.

— Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, среднее телосложение, темные волосы ниже плеч, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения школьница была одета в черную футболку, серые шорты и темные сандалии. Волонтеры не исключают, что она может ездить на автомобиле белого цвета ВАЗ-2109.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию в полицию либо по следующим номерам телефона: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.

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