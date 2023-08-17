Закупил дорогой щебень: экс-директора МБУ «Геоцентр» обвиняют в махинациях при благоустройстве Челябинска

Материалы для благоустройства купили по завышенной цене Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Следственном комитете раскрыли подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» Александра Степанова.

Экс-главу структуры городской администрации задержали накануне. Его обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, Александр Степанов заключил контракты на поставку скального грунта и фракционного щебня по завышенной цене, с единственным поставщиком и без обязательных конкурентных процедур.

Материалы предназначались для благоустройства улиц и тротуаров в Челябинске. Бюджет города из-за махинаций потерял 3,5 млн рублей.

— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, — уточнили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Александру Степанову грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ныне ликвидированный «Геоцентр» отвечал в Челябинске за озеленение и благоустройство. В 2021 году директора структуры Константина Антропова уволили после скандала со срубленной в центре города столетней лиственницей. Место руководителя тогда занял Александр Степанов.

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