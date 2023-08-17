«Автобусного движения достаточно»: в Челябинске не станут запускать трамвай до Копейска

Доехать из Копейска в Челябинск на трамвае не получится Фото: Андрей АБРАМОВ

Трамвайное сообщение между Челябинском и Копейском не будут возобновлять. Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев в программе «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».

— Пока там автобусное движение, этого достаточно, — сказал министр. — Трамвай там точно не появится. Мы усиливаем автобусный маршрут №123. На следующий год запланировано обновление подвижного состава — 25 новых машин.

Трамвайная линия между Челябинском и Копейском существовала в советские годы. Последний вагон проехал по ней в 1976 году, а позже рельсы разобрали.

Автобус №123 сейчас курсирует между копейским автовокзалом и парком имени Гагарина в Челябинске.

Алексей Нечаев вспомнил, что два года назад в регионе рассматривали проект электрички между Челябинском и Копейском. Поезд хотели запустить в 2022 году, дорога между конечными станциями должна была занимать полчаса. Но теперь надеяться на железнодорожное сообщение жителям Копейска не стоит.

— Пока проект очень дорогостоящий, — объяснил Алексей Нечаев.

Напомним, весной этого года отменили маршрутку №174, ездившую между Челябинском и Копейском. Горожане не пришли в восторг от этой новости. Оказалось, что в сохранившейся маршрутке №128 очень тесно, а более вместительные автобусы №123 ездят медленно.

А накануне объявили о подорожании билетов в копейских маршрутках.

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