4 правила безопасного туризма в конце лета

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Путешествие в августе – это отличный шанс получить новые впечатления тем, кто не успел отдохнуть за лето. И каким бы увлекательным ни было путешествие, оно должно быть безопасным – чтобы ничто не омрачило яркие впечатления от поездки. Мобильный оператор Tele2 подготовил 4 главных правила, которые пригодятся и начинающим, и опытным туристам, решившим посвятить остаток лета путешествиям. Выбрать лучший маршрут поможет специальный чат-бот.

Берегите тепло

Одно из самых важных правил для туриста– сохранять тепло, даже если кажется, что замерзнуть при такой погоде невозможно. Особенно это актуально в августе, когда ночи становятся всё холоднее. Даже в однодневный поход или сплав в конце лета нужно брать теплую одежду, которая пригодится ночью или во время непогоды.

Запаситесь бензином

Путешественникам, отправляющимся за приключениями на машине, лучше не рассчитывать на заправки по пути – топливо может кончиться неожиданно. Поэтому взять с собой канистру хорошего бензина будет верным решением для тех, кто ценит спокойствие и продумывает поездку.

Избегайте грязной воды

В августе вода водоеме может неожиданно помутнеть – это может быть связано с цветением тех или иных растений и размножением водорослей. Спасатели советуют не заходить в такую воду: рискуете не заметить на дне опасный предмет, а сами примеси, сделавшие воду мутной, могут быть опасными. Лучше выбирать для купания знакомые водоемы и пляжи, которые тщательно чистят.

Подготовьтесь к путешествию

Даже выезжая в знакомые места, нужно быть готовым к любой ситуации. Путешественникам стоит взять с собой запас воды и сладкого чая, а также легкий перекус на случай долгой дороги. Также опытные путешественники рекомендуют брать с собой зарядное устройство и powerbank– это поможет не терять связь с близкими и быть спокойным за состояние телефона.

Туристы, которые предпочитают спокойный и безопасный отдых как на природе, так и в городах, могут воспользоваться тревел-гидом от Tele2. Оператор подготовил интересные и продуманные маршруты по Пермскому краю, Тюменской, Свердловской и Челябинской областям. Маршруты удивят даже тех туристов, считающих, что видели всё. Удобный аудиогид расскажет о достопримечательностях, которые встретятся путешественнику, а мобильный интернет от Tele2 останется стабильным во время всего пути. Оператор разработал чат-бот, который подскажет, где отдохнуть в каждом регионе.

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