В Челябинске 42 дома остаются без горячей воды после опрессовок

Горячую воду должны были включить к 9 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске без горячего водоснабжения после окончания пятого этапа опрессовок остаются 42 многоквартирных дома. Об этом сообщили в мэрии.

В начале недели без горячей воды дольше положенного сидели жители сотни домов. Пятый этап гидравлических испытаний по графику должен был завершиться 8 августа. Но расстаться с кастрюлями и тазиками у челябинцев не вышло из-за аварийного оборудования и прохудившихся труб.

Мэр Наталья Котова потребовала у подчиненных каждый день докладывать, в скольких домах нет горячей воды. В части зданий за прошедшее время удалось возобновить горячее водоснабжение.

Сейчас в Челябинске продолжается шестой и заключительный этап опрессовок. Из-за него в 145 многоквартирных домах до 23 августа будет только холодная вода.

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