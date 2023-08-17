Покалечивший малыша во время домашнего обрезания южноуралец ответит перед судом

После неудачного обрезания малыша привезли в больницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В январе этого года в реанимацию привезли новорожденного малыша, у которого после домашнего обрезания остановилось дыхание. За жизнь мальчика долго боролись врачи. А «специалистом», который проводил непростую процедуру дома, заинтересовались следователи.
Обрезание крайней плоти у новорожденного мужчину попросил провести знакомый. По версии следствия, обвиняемый превысил дозировку местной анестезии. Малыш потерял сознание и перестал дышать. В больнице ему поставили диагноз «анафилактический шок, передозировка». Ребенка успели спасти.
Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении горе-хирурга. Его обвиняют в причинении вреда здоровью новорожденного ребенка
– Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы с назначением штрафа до 500 тысяч рублей, – подчеркнула старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Уголовное дело передали в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перестала дышать и начала синеть: челябинские кардиохирурги остановили сердце новорожденной, чтобы спасти ее от врожденного порока
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.