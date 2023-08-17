Покалечивший малыша во время домашнего обрезания южноуралец ответит перед судом

После неудачного обрезания малыша привезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе этого года в реанимацию привезли новорожденного малыша, у которого после домашнего обрезания остановилось дыхание. За жизнь мальчика долго боролись врачи. А «специалистом», который проводил непростую процедуру дома, заинтересовались следователи.

Обрезание крайней плоти у новорожденного мужчину попросил провести знакомый. По версии следствия, обвиняемый превысил дозировку местной анестезии. Малыш потерял сознание и перестал дышать. В больнице ему поставили диагноз «анафилактический шок, передозировка». Ребенка успели спасти.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении горе-хирурга. Его обвиняют в причинении вреда здоровью новорожденного ребенка

– Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы с назначением штрафа до 500 тысяч рублей, – подчеркнула старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело передали в суд.

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