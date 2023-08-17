Челябинская область вошла в топ-5 регионов по охвату школьного IT-образования

Глава регионального Минцифры Игорь Фетисов (в центре) получил награду за активное продвижение IT-образования в челябинских школах.

В Калуге на всероссийском форуме «Цифровая эволюция» подвели итоги образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». В течение прошлого учебного года Шесть тематических уроков по IT-дисциплинам школьники Челябинской области прошли онлайн более 550 тысяч раз. Награду за активное участие региона в проекте вручили на форуме министру информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорю Фетисову.

— За 5 лет существования проекта мы вошли в ТОП-5 регионов по посещаемости сайта «Урок цифры». Также организаторы отметили губернатора Алексея Текслера за достижение регионом лидирующих позиций в проекте. Ежегодно занятия проекта привлекают всё больше школьников Южного Урала, их родителей и педагогов. Доступные и увлекательные знания в игровой форме помогают детям и взрослым познавать цифровой мир технологий, кибербезопасности и IT-профессий, — прокомментировал глава Минцифры области.

Также Игорь Фетисов анонсировал проведение в регионе масштабного профильного «Дня цифры».

Просветительский проект для школьников «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и по инициативе Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

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