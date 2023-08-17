«Не удалось предотвратить»: 69-летнего мужчину в Челябинской области сбил грузовой поезд

На месте происшествия работают следователи. Фото: Центральное МСУТ СКР

В Челябинской области 69-летний мужчина погиб под колесами поезда. Вечером 16 августа его сбил грузовой состав рядом со станцией Аргаяш.

— Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить смертельное травмирование не удалось, — рассказали в центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.

После гибели мужчины начали проверку. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и устанавливают, были ли нарушены правила безопасности на железной дороге.

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