Депутаты Челябинской городской Думы изучили процесс обращения с отходами на Полигоне ТБО в Полетаево

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

Депутаты городской Думы побывали на крупнейшем объекте по обращению с твердыми бытовыми отходами в Челябинской области – полигоне ТБО в Полетаево. Рабочий визит состоялся в рамках выездного заседания комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. Целью рабочего визита стало изучение алгоритма приема и обработки ТКО, поступающих на предприятие.

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

Депутаты осмотрели все участки полигона. Первый, на котором осуществляется контроль и учёт всех транспортируемых отходов, – весовой контроль. Процедура взвешивания является важным этапом при приеме отходов и помогает вести точный учет объема ввозимого мусора и вывоза вторичных ресурсов, полученных с помощью сортировки.

Делегации также провели производственную экскурсию на сортировочном комплексе №2, где производится извлечение фракций, пригодных к вторичному использованию в производстве – пластика, бумаги, металла и других ценных материалов. Депутаты лично изучили процесс отбора ВМР на конвейерных линиях. Подчеркнем, что на сегодняшний день показатель выборки вторсырья на Полигоне ТБО является одним из самых высоких в регионе и составляет порядка 20%, а производственная сортировочная мощность сортировочных участков позволяет обрабатывать до 350 тыс. тонн отходов в год. Это стало возможно благодаря масштабной модернизации МСК №2. В 2022 году объект был дооснащен новым оборудованием: появилась предсортировочная площадка, современные системы сепарации, были обновлены конвейерные сортировочные линии, установлена климатическая система для комфортной работы персонала. Системное обновление инфраструктуры МСК №2 позволило разделять отходы на фракции уже на первом этапе их подготовки к обработке, то есть – до размещения на сортировочных конвейерах.

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

Депутаты изучили работу участка обработки крупногабаритных отходов, а затем дезинфекционного барьера, который позволяет эффективно очищать колеса и шасси транспортных средств. Обработка осуществляется в специальной ванне с дезинфицирующим растровом дезинфицирующим растровом – в нее направляются мусоровозы, транспортирующие отходы на эксплуатируемую карту, а также вся спецтехника, работающая на карте захоронений, которая стала финальной точкой ознакомительного маршрута.

В ходе изучения карты захоронений представители Гордумы узнали о технологии обращения с «мусорными хвостами» – неперерабатываемыми компонентами, получаемыми после сортировки и извлечения полезных фракций. Специалисты предприятия ответили на ряд вопросов и рассказали о регулярном экологическом мониторинге и особенностях лабораторных исследований вод, почвы, воздуха и других природных показателей, характеризующих антропогенное воздействие и коэффициент эффективности природоохранных мероприятий, осуществляемых Полигоном ТБО.

Члены комиссии по городскому хозяйству и градостроительству положительно оценили работу Полигона ТБО и позитивные перемены, произошедшие за последние годы. Парламентарии подчеркнули, что трехлетний период, начиная с 2020 года, стал новой страницей в истории предприятия: полигон развивается сразу в двух направлениях – технологически и коммуникативно, взяв уверенный курс на открытый диалог с общественностью.

Сегодня ООО «Полигон ТБО» является современным производственным комплексом с положительной динамикой развития по эффективному обращению с отходами.

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

По мнению председателя городской Думы Андрея Шмидта, коллектив полетаевского полигона успешно справляется с выполнением задач нацпроекта «Экология».

– Сегодня депутатский корпус оценил ход реализации национального проекта «Экология» и задач, которые перед нами стоят в разрезе создания современной системы мусоропереработки. Мы увидели современное оборудование отечественного производства, которое позволяет в автоматическом режиме производить сортировку и переработку отходов, что заметно увеличивает эффективность этой работы. Также нужно отметить, что полигон ТБО является крупным поставщиком вторсырья для предприятий нашей области и других регионов страны. Сейчас многие страны движутся в направлении «зеленой экономики», когда отходы перерабатываются и становятся вторичным ресурсом, который очень востребован, – прокомментировал итоги выездного заседания Андрей Шмидт.