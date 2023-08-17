На два месяца: из-за ремонта путей в Челябинске изменят расписание трамвая №20

Трамваи вернутся на обычный маршрут лишь в середине осени Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 23:00 17 августа изменится маршрут трамвая №20. К обычной схеме движения вагоны не вернутся до 15 октября.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок» временно трамваи №20 будут курсировать по маршруту «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1».

Изменения связаны с капитальным ремонтом путей. Для замены рельсов закроют проезд трамваев к Областной больнице на участке Свердловского проспекта от улицы Блюхера до улицы Труда и на отрезке улицы Труда между Свердловским проспектом и улицей Красной.

Челябинцам рекомендуют пересесть на троллейбусы №5, №12 и №16, либо на автобусы №14, №23, №51 и КМ.

Напомним, в Челябинске решили не восстанавливать трамвайное сообщение с Копейском и не запускать между городами электричку.

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