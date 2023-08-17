Дорогие апельсины: в Челябинской области выросли цены на большинство импортных фруктов

Больше платить приходится за поездки в жаркие страны и за привезенные из этих стран фрукты Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Челябинской области в июле уровень инфляции дорос до 4,1%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. Инфляция на Южном Урале ниже, чем общероссийская, но выше, чем в целом по УрФО.

Как отмечают эксперты ЦБ, в Челябинской области подорожали апельсины, бананы, виноград и большинство других импортных фруктов. Больше просить в магазинах стали также за морковь, помидоры, картофель и капусту. К росту цен привело ослабление рубля.

Не торопятся снижаться даже цены отечественных яблок. В этом случае виноваты не курсы валют, а подкосившая урожай плохая погода в южных регионах России.

Одновременно в Челябинской области дорожают мясо и колбасные изделия. Этих продуктов в нынешнем году произвели меньше, чем в прошлом. Вдобавок выросли цены на импортное оборудование и кормовые добавки, которыми пользуются на птицефабриках и фермах. Издержки производителей отражаются на ценниках, которые видят покупатели.

Подорожание автомобилей и нехватка водителей привели к росту тарифов на поездки в такси, а повышение стоимости жилья вызвало увеличение платы за аренду.

Не радуют цены и отпускников. Из-за ослабления рубля ускоренными темпами стали дорожать путевки в Турцию и страны Закавказья.

Напомним, Челябинск стал лидером по росту цен на квартиры среди российских мегаполисов

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