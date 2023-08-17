Повалил дым: в Челябинске пассажирам пришлось спасаться из троллейбуса из-за замыкания

Пассажиры вышли на улицу без помощи спасателей. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске троллейбус начал дымиться на ходу из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на подъезде к остановке «Южная» на Свердловском проспекте.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, замыкание не привело к пожару. Из троллейбуса эвакуировались 15 человек, никто из них не пострадал. Тем не менее, на место происшествия выезжали восемь пожарных на двух автоцистернах. Они убедились, что опасности нет.

Напомним, троллейбус загорелся в центре Челябинска утром 9 августа. Пожар тогда потушил водитель.

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