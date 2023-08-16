Алексей Текслер встретился с южноуральскими врачами, которые работают ДНР

Для диспансеризации в ДНР приехали 12 врачей из Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки в ДНР встретился с бригадой медиков из Челябинской области. Больше двух недель в Волновахе двенадцать специалистов работают на территории района. Медики проводят диспансеризацию местных жителей, доезжают до самых отдаленных и небольших населенных пунктов, где очень нужна качественная медицинская помощь.

В разговоре с медиками Алексей Текслер указал на социально значимый характер помощи, которую теперь бесплатно могут получать жители Волновахи и ближайших поселений

— Вы выполняете, пожалуй, самую важную задачу, которая сегодня есть — это оказать помощь тем, кто в этом нуждается, — отметил глава региона. — И, насколько я знаю, все отдаленные пункты, деревни, и это здорово, потому что не каждый сможет сюда доехать.

По словам губернатора Алексея Текслера, работа в новых регионах России — трудная миссия. Здесь и сложные условия работы, и риск. Несмотря на трудности, южноуральские медики за время пребывания в ДНР осмотрели более двух тысяч пациентов, провели сотни исследований.

Губернатор сказал, что гордится нашими медиками, отметив, что это не первая и не последняя командировка специалистов региона на Донбасс.