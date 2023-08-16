Алексей Текслер оценил восстановление Ясиноватой силами южноуральцев

Школа Ясиноватой готова к 1 сентября. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Донецкую Народную Республику. В ходе рабочей поездки он оценил восстановление социальных объектов Ясиноватой. В частности улиц Ленинградской и Орджоникидзе, где идет строительство зданий, в которых разместятся многофункциональные центры. Кроме завершения отделки, реконструкции системы отопления и водоснабжения губернатор попросил не забыть и благоустроить ближайшую территорию. В самом МФЦ появится не только мебель, но и вся необходимая техника. Все это произойдет до конца года.

Несмотря на то, что Ясиноватая является прифронтовым городом и постоянные обстрелы влияют на условия труда строителей, губернатор высоко оценил темпы и качество работ.

— Объектов много, и будем дальше продолжать эту работу не смотря на что, — сказал глава региона. — Это город прифронтовой, считаю, что динамка неплохая, и мы будем и дальше помогать Ясиноватой. Здесь живут замечательные люди, все ждут победы, ждут мира после победы.

В ходе визита Алексей Текслер передал главе города Ясиноватая Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб города. В ближайшее время в город прибудет новый мусоровоз также из Челябинской области.