Продолжится ремонт теплотрассы: на двух улицах в Челябинске продлили ограничение движения

Ограничения снимут вечером 31 августа Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске из-за ремонта теплотрассы продлили ограничение движения на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Конноспортивной. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничение движения продлевается до 20:00 часов 31 августа, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Ремонт теплотрассы продолжится и на улице 32-ой годовщины Октября. На участке от дома № 17 до дома № 17Б по ул. 50-летия ВЛКСМ все также будет закрыт проезд. Ограничения здесь действуют до 20:00 часов 31 августа.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

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