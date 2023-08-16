Селе Октябрьского района открыли фельдшерско-акушерский пункт с новым оборудованием

Теперь ФА находится недалеко от школы. Фото: минздрав Челябинской области.

В Октябрьском районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В поселке Крутоярском его построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

До этого момента более 500 жителей поселка обращались за медицинской помощью в старое задание врачебной амбулатории на окраине. Новый ФАП разместили в центре села недалеко от школы.

В пункте есть автоматический дефибриллятор, аппарат ЭКГ, кислородный ингалятор, портативные анализаторы уровня сахара крови, гемоглобина и другое обрудование.

Теперь жителям не нужно ехать в райцентр за 50 км, чтобы сделать базовую диагностику и получить неотложную помощь.

Фельдшерские пункты строятся под контролем губернатора Алексея Текслера. Глава региона поручил до конца 2024 года открыть 100 новых ФАПов.

— Перед нами стоят задачи снижения смертности, увеличения продолжительности жизни, — отметил Алексей Теклсер. — Мы достигли положительной динамики по этим направлениям, важно эту тенденцию сохранить. В этой связи особое внимание уделяем президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения.