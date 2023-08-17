На Госсовете с участием Алексея Текслера обсудят развитие общественного транспорта

Губернатор рассказал о транспортной реформе Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудит развитие общественного транспорта в России. Такова тема заседания президиума Госсовета, которое состоится в Москве под председательством Президента Владимира Путина, и в котором глава региона примет участие.

Ранее Алексей Текслер выступил на подготовительном совещании, где рассказал о ходе работы по обновлению общественного транспорта в нашем регионе. Южному Уралу есть чем гордиться. За последние 3 года область приобрела и обновила 554 единицы транспорта, современная техника появилась не только в Челябинске и Магнитогорске, но и в других городах области.

Отдельно глава региона рассказал о проекте челябинского троллейбуса и работе нового завода городского электрического транспорта. Также Алексей Текслер озвучил ряд предложений по совершенствованию системы общественного транспорта. Среди них продолжение предоставления государственной помощи на обновление транспорта в регионах, а также дополнительные инструменты поддержки транспортной отрасли.

— Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность, к примеру, операционные расходы, — отметил губернатор. — Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность в рамках тарифа на транспортную работу приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной.