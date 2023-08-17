Из гипермаркета «Лента» в Челябинске эвакуировались 100 человек

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вечером 17 августа в Челябинске сработала сигнализация в гипермаркете «Лента» на улице Братьев Кашириных. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, самостоятельно из здания эвакуировались 100 человек.

— На складе в помещении аккумуляторной сработала система пожаротушения. Возгорания не было, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Никто не пострадал. Сейчас выясняются причины, по которым сработала система пожаротушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.