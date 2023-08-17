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НовостиПроисшествия17 августа 2023 14:08

Из гипермаркета «Лента» в Челябинске эвакуировались 100 человек

На складе сработала система пожаротушения
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вечером 17 августа в Челябинске сработала сигнализация в гипермаркете «Лента» на улице Братьев Кашириных. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, самостоятельно из здания эвакуировались 100 человек.

— На складе в помещении аккумуляторной сработала система пожаротушения. Возгорания не было, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Никто не пострадал. Сейчас выясняются причины, по которым сработала система пожаротушения.

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