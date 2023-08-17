В Челябинске временно изменят движение трамваев №5, 18 и 22

Трамваи вернутся на прежние маршруты 27 августа Фото: Андрей АБРАМОВ

Трамваи №5, 18 и 22 временно изменят свои маршруты в Челябинске. Из-за ремонта стрелочных переводов для них ограничат движение по улицам Первой Пятилетки и Горького. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Меняем стрелочные переводы у Трамвайного депо № 1 и Монтажного колледжа, — уточнили в организации.

С 22 часов 18 августа до 5 утра 27 августа закрывается движение трамваев на участках:

— Первой Пятилетки от Горького до Трамвайного депо № 1;

— Горького от проспекта Победы до ЧТЗ.

Трамваи направят по следующим маршрутам:

№5. ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко.

№15.ЧЭМК — проспект Победы — Чичерина.

№18. ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК.

№22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Трамвай №12 на время ремонта в часы пик будет ходить каждые 10 минут.

Также на время работ челябинцам рекомендуют пользоваться троллейбусами №6, 10, 16, 19 и 25. Среди автобусов для поездок будут доступны маршруты №2, 4, 9, 18, 34, 483.

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